شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التظلمات: سيتم الاستماع لشكوى الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري، أنه سيتم أولى جلسات الاستماع للشكوى المقدمة من ناديي الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل.

وتابع المستشار محمد عبده، لـ"الخليج 365"، أنه سيتم استدعاء ناديي الأهلي والزمالك يوم الخميس للاستماع لهم.



وقال المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري، أنه لم يتم إصدار أي قرارات خاصة بمباراة الزمالك والأهلي حتى الآن وكل ما ينشر لا أساس له من الصحة.

وأضاف المستشار محمد عبده، أن أولى جلسات التحقيق في التظلمات المقدمة ستكون يوم الخميس المقبل وبالتالي لم يتم إصدار أي قرار حتى الآن.