شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: زيزو أكد على عدم التوقيع للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك، عن تطورات ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم، وسط أنباء عن توقيع اللاعب لفريق الأهلى.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن زيزو أكد للمجلس أنه لم يوقع على أي عقود للرحيل عن النادى، مؤكدا أن مسئولو لجنة التخطيط تواصلوا مع اللاعب أكثر من مرة، وأكد لهم أنه لم يوقع لأى فريق حتى الآن.

الزمالك يعقد جلسة حاسمة مع زيزو لتجديد عقده عقب مواجهة ستيلينبوش

وأضاف المصدر، أن زيزو من أبناء الزمالك، وكشف في أكثر من مناسبة عن ارتباطه بالجماهير، وأن الأولوية لديه البقاء في الزمالك.

وينتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى ناد دون الرجوع لإدارة ناديه.

واتفق مسئولو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروي الأول، علي عقد جلسة حاسمة للتفاوض على تجديد تعاقده عقب مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي بإياب ربع نهائي الكونفيدرالية.

واتفق مسئولو لجنة التخطيط بنادي الزمالك مع زيزو على عقد جلسة هامة ومصيرية يوم الأربعاء عقب الانتهاء من مواجهة بطل جنوب أفريقيا للتفاوض علي تجديد التعاقد وحسم الملف بشكل نهائي.

