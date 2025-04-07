شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي خاص للاعبي المصري قبل مواجهة سيمبا التنزاني بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة الدكتور حسان بن صلاح الدين القمري، برنامجا غذائيا خاص للاعبي الفريق، خلال المعسكر المقام حالياً بتنزانيا، استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني بالكونفدرالية.

ويشرف الجهاز الطبي للفريق البورسعيدي على الوجبات الخاصة باللاعبين وتوقيتها، والتي يتم إعدادها من الشيف الخاص بالبعثة، محمود الجمال، والذي تم اصطحابه في رحلة الفريق إلى تنزانيا.

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته اليوم، الاثنين، باستاد الميجور جنرال إيساموهيو بالعاصمة التنزانيية دار السلام، استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني فى الكونفدرالية، بعد وصول البعثة أمس الأحد إلى تنزانيا.

ويلتقي المصري مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر الأربعاء المقبل - الرابعة بتوقيت دار السلام - على ستاد بنيامين مكابا ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتضم البعثة - التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات ، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أمس وذلك بصحبة أحد الطهاة وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

وضمت القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، حسن علي ، عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو ، أحمد القرموطي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن ، بابا بادجي.