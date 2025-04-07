شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، في الواحدة ظهر اليوم بتوقيت موريتانيا الثالثة بتوقيت القاهرة، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني التي تقام مساء غد الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب شيخا ولد بيديا الذي يستضيف المباراة.

ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن رؤيتهما لمباراة الهلال السوداني التي تقام غدا الثلاثاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.