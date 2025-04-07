شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينشر صور الاحتفال بعيد ميلاد كتاليا والان مع تفاصيل الخبر

نشر إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى، صورا مناحتفاله بعيد ميلاد بنته كتاليا عبر حسابه علي انستجرام ، ويتواجد إمام عاشور مع الأهلي في موريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال .

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء غداً الثلاثاء على ملعب على شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط،فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.

امام عاشور ينشر صور الاحتفال بعيد ميلاد كتاليا