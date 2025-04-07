شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار يقود هجوم الأهلى أمام الهلال السوداني ووسام أبو علي بديلا والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى، على منح السلوفينى جراديشار فرصة قيادة هجوم المارد الأحمر أمام الهلال السودانى في دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كولر في الاستفادة من القدرات الهجومية للاعب السلوفينى في هز شباك بطل السودان لحسم التأهل لنصف نهائي البطولة القارية.

واستقر كولر على وضع وسام أبو على مهاجم الفريق كورقة رابحة على دكة البدلاء للإستعانة بقدراته على حسب مجريات المباراة في الشوط الثانى.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الهلال السوداني غداً

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء غداً الثلاثاء على ملعب على شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الأهلي ينتظر الفائز من صن داونز والترجي في نصف النهائي

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.