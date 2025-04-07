شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتراجع عن مواجهتي كوريا الجنوبية والكاميرون فى يونيو بسبب الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو اتحاد الكرة ومنتخب مصر عن خوض مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية والكاميرون خلال معسكر شهر يونيو المقبل بسبب الغيابات التى ضربت المنتخب، نظرا لإقامة مباريات كأس العالم للأندية فى نفس توقيت المعسكر.



ويسود اتجاه داخل الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لإلغاء معسكر الفراعنة خلال الفترة من 2 حتى 10 يونيو المقبل، بسبب غياب 14 لاعباً عن المعسكر، ما يجعل المعسكر بلا فائدة فنية.



ويغيب عن المعسكر عمر مرموش نظرا لمشاركته مع مانشستر سيتى فى بطولة كأس العالم للأندية، بينما ينضم الثنائى محمود تريزيجيه وحمدى فتحى للنادى الأهلى فى يونيو المقبل ما يعنى غيابهما للمشاركة فى كأس العالم للأندية.



ويغيب أيضاً عن المعسكر لاعبو الأهلى الدوليون بعد طلب وزير الرياضة من اتحاد الكرة وجهاز المنتخب حتى يتم السماح لهم بالمشاركة فى كأس العالم للأندية، وهم محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هانى ورامى ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية.



كما لم يتحدد موقف محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسى من الانضمام للأهلى فى كأس العالم للأندية مع تردد أنباء حول إمكانية ضمه وكذلك مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسى، بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو الذى يتردد أنباء قوية حول توقيعه للأهلى، وفى حالة تأكد هذه الأنباء سيغيب عن المنتخب للمشاركة مع الأهلى فى كأس العالم للأندية.



ورغم كل هذه الغيابات، إلا أن حسام حسن لا يمانع إقامة المعسكر، حيث تقدم باقتراح لاتحاد الكرة بضم اللاعبين المتاحين للمنتخب فى هذه الفترة بجانب مجموعة من الوجوه الجديدة، على أن يخوض المنتخب مباراة مع أحد المنتخبات الأفريقية متوسطة المستوى لتحقيق استفادة فنية للمنتخب فى هذا التوقف وكسب عناصر جديدة وتوسيع القاعدة وهو ما لم يتم حسمه حتى الآن.