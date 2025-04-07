شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الرتوش الأخيرة على خطة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

يضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلى، الرتوش الأخيرة اليوم الاثنين، على خطة مباراة فريقه أمام الهلال السوداني غداً الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تجمعهما في التاسعة مساءً باستاد شيخ بيديا بالعاصمة نواكشوط، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة من موريتانيا ببطاقة الصعود إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية.

كولر يخطط لتعديلات في تشكيل الأهلي قبل مواجهة الهلال الحاسمة

وينوي مارسيل كولر إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي عما حدث في مباراة الذهاب أمام الهلال السوداني، من خلال اللعب برأس حربة وحيد ويتم المفاضلة بين الدفع بأحد الثنائي وسام أبو علي أو نيتس جراديشار، مع اللعب بثنائي في مركز الجناح أحدهما المغربي أشرف بن شرقي والثاني قد يكون حسين الشحات أو محمد عبد الله.

كما يفكر كولر فى اللعب بـ حسين الشحات في مركز الجناح بدلا من صناعة اللعب مع عودة محمد مجدي أفشة للمشاركة أساسياً بجوار مروان عطية وأكرم توفيق، مع بقاء محمد الشناوي في حراسة العرين الأحمر واستمرار رباعي الخط الخلفي، محمد هاني ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله في التشكيل الأساسي.

مباراة الأهلى و الهلال تقام فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة الثلاثاء الماضي بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد هانى.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان ، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بدءاً من دور المجموعات عبر قنواتها المختلفة ، وتنقل قناة beIN Sports HD اللقاء المرتقب بين بطلي مصر والسودان فى موريتانيا.