شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة كأس العاصمة ويبدأ الاستعداد للقاء ستيلينبوش بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، صفحة بطولة كأس عاصمة مصر، بعد مواجهة مودرن سبورت في الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة، والتي جمعتهما مساء أمس الأحد، ليبدأ الجهاز الفني الاستعداد بكل قوة لمواجهة ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في لقاء العودة بدور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما أن الفارس الأبيض تعادل سلبيًا في لقاء الذهاب الذى أقيم الأربعاء الماضي في كيب تاون.

الجهاز الفني للزمالك كان وضع برنامجا تدريبيا للمستبعدين من مواجهة مودرن سبورت، حيث قاد التدريب أمس الأحد الجهاز الفني لفريق second team، لاسيما أن بيسيرو كان قرر استبعاد اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء بطل جنوب أفريقيا من مواجهة كأس عاصمة مصر، وهم محمد عواد - حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق - عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - مصطفى شلبي – سيف الجزيري، وأحمد مصطفى زيزو.

يواجه الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان "كاف" أعلن عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مواجهة الإياب، ويعاونه البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، بينما سيكون الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكمًا رابعًا.

وسيتولى الغاني دانيال لاريا مسؤولية تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو.

كما تم تعيين الأوغندي يوسف أويي مراقبًا عامًا للمباراة، والإيفواري سونجيفولو يو لمراقبة الحكام، فيما سيتولى الجزائري محمد بلال جندوز مهام المنسق العام للقاء.