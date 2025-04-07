الامارات | الصحف القطرية: «هت شو» دخل تاريخ السباقات من أوسع الأبواب في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي انتصار الجواد القطري «هت شو» بشعار «وذنان رايسينغ» باهتمام كبير في وسائل الإعلام القطرية، بعد الفوز الذي حققه، أول من أمس، على مضمار ميدان، في الشوط التاسع والرئيس من «كأس دبي العالمي» البالغة جوائزه 12 مليون دولار، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي.

ونجح الجواد «هت شو» بإشراف المدرب الأميركي، براد كوكس، في قلب التوقعات التي صبت قبل السباق بشكل كبير لمصلحة بطل كأس السعودية الجواد الياباني «فوريفر يونغ»، قبل أن يتمكن جواد فريق «وذنان رايسينغ» بقيادة الفارس فلورانت جيرو، من تجاوز جميع المنافسين وتحقيق الفوز في الشوط الرئيس في الأمسية الـ29 من «كأس دبي العالمي» البالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار.

وعنونت صحيفة «العرب» القطرية: «(هت شو) ملك وذنان رايسينغ بطل كأس دبي العالمي»، وسلّطت الضوء خلال تقريرها على أهمية الإنجاز الذي تحقق في واحد من أبرز السباقات على الساحة العالمية.

وأضافت أن الجواد «هت شو»، البالغ من العمر خمس سنوات، قدم أداء مذهلاً، وسجل أول انتصار له على مستوى الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ليدخل من خلاله تاريخ السباقات من بابه الواسع في دبي، بأن يصبح أول جواد يمنح قطر الفوز بـ(كأس دبي العالمي)، مسجلاً زمناً قدره دقيقتان وثلاث ثوانٍ و50 جزءاً من الثانية، متقدماً على الجواد «ميكستو» الذي حلَّ ثانياً، بينما جاء الجواد «فوريفر يونغ» في المركز الثالث.

كما تناول تقرير الصحيفة تصريحات رئيس مجلس إدارة نادي قطر للسباق والفروسية، حمد بن عبدالرحمن العطية، التي أكّد خلالها أن «الفوز الذي تحقق لـ(وذنان رايسينغ) يُعدّ إنجازاً يضاف إلى سجل الانتصارات القطرية المشرفة في ميدان السباقات العالمية، وأن الخيل القطرية قادرة على المنافسة بقوة في جميع المضامير العالمية»، مشيداً بالفوز القطري المستحق بلقب كأس دبي العالمي من الفئة الأولى، بعد أداء من الجواد، وجهد وتخطيط كبيرين من الفريق.

من جهتها، سلّطت صحيفة «الراية» القطرية الضوء على الأصداء العالمية، حول الإنجاز الكبير الذي حققه «هت شو» في سباق حافل بالإثارة والترقب من جميع أنحاء العالم، دخله الجواد القطري كأحد أبرز المشاركين، قبل أن يتمكن من اجتياز منافسيه في اللحظات الحاسمة، محققاً فوزاً مستحقاً في الشوط البالغة جوائزه 12 مليون دولار، وتتويجاً تاريخياً تمكن من خلاله جواد الخمس سنوات من أن يتربع على قمة سباقات الخيل الدولية، في سباق ظل محط أنظار عشاق الفروسية حول العالم.

بدورها، كتبت «الوطن» القطرية: «اندفاعة هائلة قدمها الجواد القطري نحو خط النهاية ظفر من خلالها بلقب (كأس دبي العالمي)، وحقق انتصاراً على أعلى مستوى، بعد أن سبق للجواد الفوز في العديد من الألقاب في أميركا على صعيد سباقات التصنيف الرفيع من الفئتين الثانية والثالثة، ليصبح واحداً من أبرز الجياد على الساحة العالمية».

