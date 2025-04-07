الامارات | 5 مشاهد فنية كتبت الانتصار الثاني للعروبة أبرزها «الحارس الموهوب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق العروبة في تحقيق ثاني انتصاراته، خلال الموسم الحالي من دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على كلباء، أول من أمس، 2-1، وهو الفوز الذي غاب عن النادي لأكثر من خمسة أشهر منذ انتصاره الأول على بني ياس بهدف نظيف في الجولة السادسة، مقابل 18 خسارة.

وأصبح رصيد العروبة ست نقاط في المركز الأخير، منعشاً آماله بالبقاء حسابياً قبل ست جولات على ختام الدوري، إذ يبتعد بفارق 14 نقطة عن البطائح الذي يحتل المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة مشاهد فنية من مباراة العروبة وكلباء، على النحو التالي:

راشد المشرخ

تمكّن حارس مرمى العروبة راشد المشرخ من تقديم واحدة من أفضل المباريات في مسيرته الكروية، بعد أن تصدّى لسبع كرات محققة للتسجيل، آخرها في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ما يعكس موهبة مميزة مقبلة للكرة الإماراتية.

نتيجة منصفة

أنصفت نتيجة المباراة فريق العروبة للمردود الفني الفعال الذي قدّمه لاعبوه، من خلال استثمار الفرص التي سنحت له، وتسجيله هدفين من أربع فرص سدّدها جميعاً على المرمى، بينما أحرز كلباء هدفاً واحداً من سبع فرص سدّدها على المرمى.

فروق فنية

جاء فوز العروبة على الرغم من الفروق الفنية التي يتميز بها كلباء، إضافة إلى ما يتمتع به «النمور» من استقرار، واقترابه أكثر من المنطقة الدافئة للبقاء بين الكبار في الموسم المقبل، على العكس من العروبة الذي يتهدّده الهبوط، الأمر الذي دفعه إلى الانتفاض للتمسك ببصيص أمل من أجل البقاء.

تراجع قايدي

واصل نجم كلباء، الإيراني مهدي قايدي، صيامه عن تسجيل الأهداف وصناعة الفرص التي توقفت منذ تسجيله هدفاً يتيماً في مرمى العين ضمن الجولة الـ16 من الدوري، الأمر الذي يثير دهشة المراقبين، لتراجع التأثير المباشر للاعب خلال المباريات.

مستوى متطور

كشفت المباراة عن تطور بارز في القدرات الفنية للعروبة، مقارنة بالمباريات السابقة، بينما لم يتمكّن كلباء من تحسين مستواه، على الرغم مما يمتلكه من لاعبين بقيمة سوقية عالية، وقد يكون فوز العروبة على كلباء نقلة نوعية لمنافسة أقوى ولبقائه موسماً جديداً بين الكبار.