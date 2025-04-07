الامارات | مليار مشاهد تابعوا «كأس دبي العالمي» حول العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت منافسات النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي للخيول، التي اختتمت على مضمار ميدان، أول من أمس، بأكثر من مليار مشاهد في 170 دولة حول العالم، عبر الشاشات والمنصات الرقمية والرحلات الجوية.

وخرجت الفعاليات بأفضل صورة من حيث الإثارة في المنافسة، والتنظيم المبهر، والحضور الجماهيري الذي تجاوز 60 ألف متابع في موقع الحدث، والنقل التلفزيوني الدقيق، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة، وتوج الجواد «هت شو» بشعار «وذنان للسباقات» القطري، بقيادة فلورانت جيرو، بالمركز الأول في الشوط الرئيس.

يذكر أن النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي حظيت بمشاركة 102 خيل من 13 دولة، في تسعة أشواط مختلفة، على جوائز مالية قدرها 30.5 مليون دولار.