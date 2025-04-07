شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تلبي دعوة القنصل المصري في موريتانيا.. وقنديل يهديه درع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

حرص طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في موريتانيا، وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق للبعثة، على تلبية دعوة محمود بيومي، قنصل مصر في موريتانيا على مأدبة عشاء، وذلك على هامش مباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر لها غدًا الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في حضور الدكتور عبد الحميد البشري، القائم بأعمال سفير السودان في موريتانيا.

وخلال اللقاء دار حوار عن الأهلي وجولاته في القارة الإفريقية، وأشاد القنصل المصري بالتنظيم المثالي لبعثة الأهلي، مؤكدًا أن هذا ليس بغريب على فريق بحجم وتاريخ النادي وبطولاته على المستويين المحلي والقاري.

وحرص طارق قنديل على توجيه الشكر لقنصل مصر في موريتانيا، وكذلك لرجال السفارة، مشيدًا بالجهود المبذولة بداية من استقبال البعثة، ومرافقة الفريق سواء في الفندق أو ملعب التدريب، وتوفير كل ما يلزم لراحة البعثة وتلبية كافة احتياجاتها.

وفي ختام الزيارة أهدى طارق قنديل درع الأهلي إلى، محمود بيومي، قنصل مصر في موريتانيا، وكذلك للدكتور عبد الحميد البشري القائم بأعمال سفير السودان في موربتانيا، قبل أن يلتقط الجميع الصور التذكارية.