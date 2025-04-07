شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يتلقى عرضين من الدوري الممتاز للرحيل عن سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن تلقيه عرضين من الدوري الممتاز للرحيل عن سموحة. وأكد المصدر أن سامي أرجأ العرضين لنهاية الموسم، حيث قرر استكمال هذا الموسم مع الفريق احتراما لتعاقده مع إدارة النادي.

وقرر مجلس إدارة نادي سموحة صرف قسط مالي لجميع فرق الدرجة الأولى، بما فيها الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل إجازة عيد الفطر المبارك، في خطوة لدعم الاستقرار المالي وتحفيز اللاعبين.



يأتي هذا القرار في إطار حرص إدارة النادي على تحفيز الفرق المختلفة، وتوفير مناخ إيجابي للاعبين والجهاز الفني قبل استئناف المنافسات بعد العيد، ويعد هذا الإجراء تأكيدًا على التزام النادي بسداد مستحقات اللاعبين في مواعيدها، وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.

من جانبه عقد أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، جلسة مع لاعبيه لوضع خطة الاستعداد للمباريات المقبلة، وتحسين وضعبة الفريق الذى ينافس في الدوري ضمن مجموعة الهبوط.

وفي آخر ظهور الأحد الماضي، خسر الفريق السكندري بثنائية امام مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.