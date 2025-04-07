شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع زيزو على عقد جلسة للتفاوض حول التجديد عقب مواجهة ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروي الأول، علي عقد جلسة حاسمة للتفاوض على تجديد تعاقده عقب مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي بإياب ربع نهائي الكونفيدرالية.

واتفق مسئولو لجنة التخطيط بنادي الزمالك مع زيزو على عقد جلسة هامة ومصيرية يوم الأربعاء عقب الانتهاء من مواجهة بطل جنوب أفريقيا للتفاوض علي تجديد التعاقد وحسم الملف بشكل نهائي.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة التي ستشهد حضور بعض محبي القلعة البيضاء من رجال الأعمال، التفاوض علي كافة الأمور الخاصة بالعقد الجديد لزيزو، خاصة في ظل تأكيد اللاعب لمسئولي الزمالك انه لم يوقع علي اي عقود لاي ناد اخر.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو قرر استنئاف التدريبات اليوم الاثنين على ملعب النادي، دون الحصول على راحة، بعد خوض مباراة مودرن سبورت امس في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الزمالك لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وتعادل فريق الزمالك مع مودرن سبورت بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس على ستاد القاهرة الدولي، في بطولة كأس عاصمة مصر.