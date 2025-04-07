شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يختتم تدريباته اليوم لخوض الودية الثانية أمام الأردن غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم المنتخب الوطنى الأول للكرة النسائية ، بقيادة أحمد رمضان، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الأردن للمرة الثانية غدا بالدفاع الجوى، استعدادا لمواجهة غانا فى إطار منافسات الدور الثانى والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



وفاز المنتخب الوطنى للكرة النسائية على نظيره الأردنى بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية التى أقيمت ، الجمعة الماضى، على ملعب النادى الأهلى بمدينة نصر ، وسجل أهداف منتخب مصر، اللاعبات ليلى شريف ونادين غازى ونادية صوان.



وعلى هامش المباراة، حرص علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، على تكريم ماهر أبو هنطش المدير الفنى لمنتخب الأردن وتبادل الطرفان الدروع التذكارية بهذه المناسبة.