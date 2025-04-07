اخبار الرياضه

حصيلة بطولات صالات الأهلي قبل سوبر اليد وأفريقيا للطائرة

0 نشر
0 تبليغ

حصيلة بطولات صالات الأهلي قبل سوبر اليد وأفريقيا للطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة بطولات صالات الأهلي قبل سوبر اليد وأفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 07 أبريل 2025 01:30 ص

نجحت فرق صالات النادى الأهلى فى التتويج بـ12 بطولة حتى الآن هذا الموسم على صعيد كرة اليد والسلة و الطائرة سيدات ورجال، قبل انتهاء بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة المقامة فى نيجيريا حاليا والرجال فى نيجيريا المقرر انطلاقها 17 أبريل، وخوض بطولة السوبر الأفريقى والكؤوس الأفريقية لكرة اليد مايو المقبل.

جاءت حصيلة بطولات الأهلى حتى الآن كالتالى:

 كرة اليد – رجال:

بطل أفريقيا على حساب الزمالك 26-25
السوبر المصري أمام سبورتنج
للمره التالتة على التوالي
 

كرة اليد – سيدات:

السوبر المصري على سموحة
 

الكرة الطائرة – رجال:


السوبر المصري 3-2 على الزمالك
الدوري المصري على بتروجيت
 كأس مصر على الزمالك 3-1
 

الكرة الطائرة – سيدات:


السوبر المصري على الزمالك 3-1
 الدوري المصري بعد الفوز على الزمالك

كرة السلة – رجال:

دوري المرتبط على الاتحاد

 

كرة السلة – سيدات:

 

 السوبر المصري على سبورتنج

 دوري المرتبط على سبورتنج

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا