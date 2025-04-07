شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة بطولات صالات الأهلي قبل سوبر اليد وأفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 07 أبريل 2025 01:30 ص
نجحت فرق صالات النادى الأهلى فى التتويج بـ12 بطولة حتى الآن هذا الموسم على صعيد كرة اليد والسلة و الطائرة سيدات ورجال، قبل انتهاء بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة المقامة فى نيجيريا حاليا والرجال فى نيجيريا المقرر انطلاقها 17 أبريل، وخوض بطولة السوبر الأفريقى والكؤوس الأفريقية لكرة اليد مايو المقبل.
جاءت حصيلة بطولات الأهلى حتى الآن كالتالى:كرة اليد – رجال:
بطل أفريقيا على حساب الزمالك 26-25
السوبر المصري أمام سبورتنج
الدوري المصري للمره التالتة على التوالي
السوبر المصري على سموحة
الكرة الطائرة – سيدات:
السوبر المصري 3-2 على الزمالك
الدوري المصري على بتروجيت
كأس مصر على الزمالك 3-1
كرة السلة – رجال:
السوبر المصري على الزمالك 3-1
الدوري المصري بعد الفوز على الزمالك
دوري المرتبط على الاتحاد
كرة السلة – سيدات:
السوبر المصري على سبورتنج
دوري المرتبط على سبورتنج
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