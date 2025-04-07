شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة بطولات صالات الأهلي قبل سوبر اليد وأفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

نجحت فرق صالات النادى الأهلى فى التتويج بـ12 بطولة حتى الآن هذا الموسم على صعيد كرة اليد والسلة و الطائرة سيدات ورجال، قبل انتهاء بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة المقامة فى نيجيريا حاليا والرجال فى نيجيريا المقرر انطلاقها 17 أبريل، وخوض بطولة السوبر الأفريقى والكؤوس الأفريقية لكرة اليد مايو المقبل.

جاءت حصيلة بطولات الأهلى حتى الآن كالتالى:

بطل أفريقيا على حساب الزمالك 26-25

السوبر المصري أمام سبورتنج

الدوري المصري للمره التالتة على التوالي



كرة اليد – سيدات:

السوبر المصري على سموحة





السوبر المصري 3-2 على الزمالك

الدوري المصري على بتروجيت

كأس مصر على الزمالك 3-1





السوبر المصري على الزمالك 3-1

الدوري المصري بعد الفوز على الزمالك

دوري المرتبط على الاتحاد

السوبر المصري على سبورتنج

دوري المرتبط على سبورتنج