شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى موريتانيا بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مباراته أمام الهلال السوداني غدا، الثلاثاء، في دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يترقبها ملايين من جمهور المارد الأحمر باعتبارها واحدة من أهم المواجهات القوية في مشوار المارد الأحمر نحو الإحتفاظ باللقب الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

تقام مباراة الأهلى و الهلال فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة الثلاثاء الماضي بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد هانى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بدءاً من دور المجموعات عبر قنواتها المختلفة، وتنقل قناة beIN Sports HD اللقاء المرتقب بين بطلي مصر والسودان فى موريتانيا.

الهلال يخوض مبارياته في موريتانيا

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني.