شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المنعم: ماذا قدم ناصر ماهر ليطلب زيادة راتبه فى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعجب حسام عبد المنعم، لاعب الزمالك السابق، من طلب ناصر ماهر، لاعب القلعة البيضاء، زيادة راتبه، على الرغم من أنه لم يقدم شيئا للفريق، مؤكدا أن بيسيرو سيرحل عن تدريب الفريق.

وقال حسام عبد المنعم، خلال تصريحات تليفزيونية: "ناصر ماهر يملك موهبة مميزة لكنه يحتاج إلى تقويم عقليته".

وأضاف: "ماذا قدم ناصر ماهر مع الزمالك لكي يطالب بزيادة راتبه؟".

وتابع: "بيسيرو يملك عناصر قادرة على تقديم مستوى أفضل".

واستطرد: "لدي شعور بأن بيسيرو لن يستمر مع الزمالك".

واختتم حسام عبد المنعم تصريحاته قائلا: "محمد صبحي أفضل محمد عواد فنيا، لكن الأخير يتفوق عليه بالتركيز داخل الملعب فقط".