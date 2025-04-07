شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: نمتلك أكثر من عرض خارجى لأحمد القندوسى وبيراميدز فى الصورة أيضا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف معتز البطاوي المدير الرياضي بنادى سيراميكا، حقيقة العروض المقدمة للجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط الفريق وموقف سيراميكا منها في الوقت الحالي.
وقال معتز البطاوي، في تصريحات لـ"الخليج 365": "وصلتنا عروض كثيرة من أجل التعاقد مع أحمد القندوسى في الفترة الحالية، منها ما هو أوروبي وخليجي، بالإضافة إلى عرض من نادي بيراميدز أيضا".
وأضاف المدير الرياضي بنادى سيراميكا: "نرمز حاليا في الموسم الحالي لارتباطنا بمباريات مهمة وسنحسم الأمر بنهاية الموسم".
وتابع: "سنعرض الأمر أولا على كابتن علي ماهر وفي حال الموافقة سيتم بيعه لأعلى عرض، ولا يوجد في عقد اللاعب ما يلزم سيراميكا في اتخاذ قرار بيعه خارجيا أو داخليا".
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