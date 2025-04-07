شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: زيزو لم يمض لأى ناد حتى الآن وخلال أسبوع هيخلص الموضوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك لم يوقع لأى نادٍ والقصة هتخلص خلال أسبوع بعقد جلسة مهمة قريب جدا.

وقال حازم إمام، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "زيزو زملكاوى جدا وشخصية محترمة جدا، وعندما تحدثت معاه طمنى جدا من طريقة كلامه، وإنه باعد نفسه عن هذه المرحلة وبيعرف يفصل نفسه، وهو مبسوط جدا بما قدمه مع الزمالك وحب جماهير الزمالك له ومقدره جدا".

وأضاف: "موضوع تجديد زيزو هيخلص خلال أسبوع مش أكتر وفيه جلسة قريبة لإنهاء الأمر، ووالد زيزو رجل محترم جدا وكل التجديدات التى جددها زيزو مع الزمالك السابق كان السبب الرئيسى فى ذلك هو والد زيزو، على الرغم من وجود عروض أكبر، والناس خدت عنه فكرة غلط إنه عاوز فلوس، لكن الراجل بيشتغل باحترافية وهو وكيله فمن حقه الحصول على نسبته".

وتابع: "زيزو لم يمض لأى ناد حتى الآن، لأنه لو مضى فى أى حتة كان سهل جدا إنه يقول يا جماعة أنا مضيت والموضوع خلص، وما حدش هيقدر يقوله حاجة".

واستطرد: "محمد السيد جاتله معايشة فى نوتنجهام سيتى ولم يسافر فهو حاليا عاوز قبل ما يجدد يضمن لو جاتله فرصة يروح وهنجدد معاه وأى حد يجيله حاجة كويسة هنسمحله".

وأردف: "هناك لاعبون مبشرون فى قطاع الناشئين وعملنا فريق الثانى تحت إشراف أيمن عبد العزيز ليضم المميزين فى كل القطاع من أجل تجهيزهم للفريق الأول".

واختتم: "أطالب جماهير الزمالك بالهدوء وبلاش تسخنوا بأى كلام إن زيزو مضى لأى فريق، لازم تساندوا الفريق عندنا مباراة مهمة الأربعاء، وزيزو هيلعب فلازم تساندوه إن شاء الله هو مكمل وزيزو عمره ما عمل أى مشكلة مع الزمالك على مدار الست سنوات الماضية".