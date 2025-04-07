شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف دارى أساسيا أمام الهلال رغم التخوف بسبب اللعب على نجيل صناعى والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاركة المغربي أشرف داري مدافع الفريق أساسيا في مباراة فريقه أمام الهلال السوداني غدا الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ورغم خوض الأهلي المباراة على نجيل صناعي إلا أن كولر استقر على الدفع بالمغربي أشرف داري أساسيا، رغم التخوف من تعرضه لإصابة جديدة في الكاحل، بعدما عاد للمشاركة عقب التعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل منذ فترة أبعدته فترة طويلة عن الأهلي، خاصة أن اللاعب لم يشكُ من أي آلام في موضع الإصابة القديمة.

وخاض فريق الأهلي مرانه الأول فى موريتانيا، اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الهلال السوداني بعد غد الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويُعقد فى الثانية عشرة ظهر غدٍ الاثنين الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والهلال السَوداني بمقر اتحاد الكرة الموريتاني، للتأكيد على الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وعملية الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

ويُعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

يمثل الأهلي في الاجتماع الفني الكابتن محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، المدير الإداري، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني ووائل محمد، إداري الفريق.

ويخوض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم بتوقيت موريتانيا استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني الثلاثاء المقبل في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.