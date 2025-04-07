شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها: الزمالك يتعادل مع مودرن، وبتروجت يفوز على الجونة بكأس عاصمة مصر، وبيراميدز يشكو مسئولى الجيش الملكى بعد منعهم من التدريبات.

الزمالك يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر

تعادل فريق الزمالك مع مودرن سبورت، سلبيًا فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

بيراميدز: سنتقدم بشكوى ضد الجيش الملكى المغربى لمنعنا من التدريبات

قررت إدارة بعثة نادي بيراميدز التقدم بشكوى رسمية ضد نادي الجيش الملكي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بعد الإخلال بتعهداتهم وعدم توفير ملعب التدريب وإبلاغ بيراميدز بإلغاء ملعب التدريب قبل موعد المران بنصف ساعة دون توفير ملعب بديل.

منتخب الناشئين يفوز على الكاميرون بأمم أفريقيا.. وينعش آماله فى التأهل للمونديال

حقق منتخب مصر للناشئين الفوز على منتخب الكاميرون 2 / 1 في المباراة التي انطلقت في السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب البشير بمدينة المحمدية، فى الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في النسخة الخامسة عشرة لكأس الأمم الأفريقية التي انطلقت فى المغرب .

منتخب الناشئين يواجه ثالث المجموعة الرابعة فى مباراة فاصلة للتأهل إلى كأس العالم

نجح منتخب مصر للناشئين في الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما والمقامة في المغرب، وبذلك الفوز تأهلت مصر إلى الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم للناشئين والتي تقام في قطر خلال نوفمبر المقبل.

الأهلى يخوض مرانه الأول فى موريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال.. فيديو

خاض فريق الأهلي مرانه الأول فى موريتانيا، اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الهلال السوداني بعد غد الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يحدد أسعار تذاكر مباراة الأهلي.. المقصورة بـ 500 جنيه

أخطر نادي بيراميدز، شركة تذكرتي بأسعار تذاكر مباراة الفريق أمام الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

بتروجت يهزم الجونة بهدف ويحقق العلامة الكاملة بكأس عاصمة مصر

فاز فريق بتروجت على نظيره الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.