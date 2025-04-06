الامارات | جيرو: كأس دبي العالمي حلم كل فرسان العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الفارس فلورانت جيرو أن الانتصار الذي حققه، أول من أمس، مع الجواد القطري «هت شو»، في الشوط الرئيس من النسخة الـ29 من «كأس دبي العالمي»، البالغة جوائزه 12 مليون دولار، حلم يصبو لتحقيقه كل الفرسان في العالم، مشدداً على أن المراحل الأخيرة من السباق، والقدرات التي أظهرها الجواد «هت شو»، وقدرته على إعطاء المزيد، سهّلت المهمة في تجاوز المنافسين، مشيراً إلى أنه كفارس عوّض خسارته القاسية التي تعرض لها في محاولته عام 2017، حين حل ثانياً مع الجواد «عن رنر» خلف بطل تلك النسخة، الجواد السعودي «أورغيت».

وقال جيرو في تصريحات صحافية: «لم أعتقد أنني سأفوز إلا أن 100 متر الأخيرة، والقدرات التي أظهرها (هت شو) بتجاوز العديد من الخيول، منحتني الثقة بالقدرة على تحقيق حلم طال انتظاره، والتتويج بكأس دبي العالمي، السباق الذي يحلم بتحقيقه جميع الفرسان في العالم».

وأوضح: «كان هدفي الجواد الياباني (فوريفر يونغ) المرشح الأبرز للقب، إلا أن المراحل الأخيرة كانت شاهدة على أنه فقد الزخم، فبدأت المحاولة بإيجاد حصان آخر لألحق به، ثم بدأت الشعور بأن الجواد (هت شو) يطلب المزيد في أداء مذهل، لأجد الطريق مفتوحاً نحو خط النهاية، وإنهاء السباق في المركز الأول».

وأضاف: «مازلت لا أصدق أننا حققنا الانتصار في شوط يجذب كل عام أقوى الخيول من العالم، بالتأكيد أنا سعيد للغاية بتمكني والجواد (هت شو) من وضع بصمة ضمن السجلات الذهبية لـ(كأس دبي العالمي)، خصوصاً أن محاولتي في 2017 كانت مع حصان قوي، لكنه لم يستطع الفوز، و(هت شو) نجح في تحقيق ذلك».

وعن الهدف المقبل للجواد «هت شو»، قال جيرو: «قرار المشاركة متروك للفريق والمدرب براد كوكس، إلا أن الانتصار بكأس دبي العالمي، والقدرات التي أظهرها (هت شو)، يمنحان الثقة بأن الجواد بات رقماً صعباً في السباقات العالمية، وقادر على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات».

المدرب براد كوكس: أمر لا يصدق

أعرب المدرب الأميركي، براد كوكس، عن سعادته بالانضمام إلى القائمة الذهبية للمدربين الفائزين بكأس دبي العالمي، ولم يخف كوكس دهشته بتحقيق هذا الإنجاز.

وقال كوكس لموقع «أميركان رايسينغ»: «أمرٌ لا يصدق، كنت أتمنى أن أشاركهم الفرحة في دبي، إلا أن التحضيرات مع خيول الثلاث سنوات لسباق (كنتاكي ديربي) منعتي من القدوم».

وأضاف: «لطالما كنا نعلم أن الجواد قادر على الذهاب إلى مسافات أبعد من تلك التي نافس عليها سابقاً، وهو ما أكده في القدرة على تحقيق الإنجاز الأكبر في مسيرته والفوز بكأس دبي العالمي، ليضيف (هت شو) الانتصار التاسع له في مشاركاته الـ18 بعالم السباقات».

يذكر أن براد كوكس بات المدرب الأميركي العاشر الذي ينجح في تحقيق لقب كأس دبي العالمي، بعد كل من الأسطورة بوب بافرت الذي توج باللقب أربع مرات (1998، 2001، 2017، 2022)، ووليام موت صاحب لقب النسخة الأولى عام 1996 مع الجواد سيغار، إضافة إلى كل من المدربين دال رومانس (2005)، وكيران ماكلولين (2007)، وستيفن أسموسن (2008)، وأيون هارتي (2009)، وغراهم موشن (2013)، وأرت شيرمان (2016)، ومايكل ستيدهام (2021).

جياد اليابان الأكثر تتويجاً في «الأمسية» بـ 3 انتصارات

الجواد الياباني «دانون ديسايل» يهدي اليابان لقب «دبي شيماء كلاسيك». الإمارات اليوم

نجحت الجياد اليابانية في وضع بصمة قوية في أمسية «كأس دبي العالمي» بنسختها الـ29، بإحرازها ثلاثة ألقاب من أصل الأشواط التسعة التي امتدت عليها الأمسية التي استضافها مضمار ميدان، البالغ إجمالي جوائزها المالية 30.5 مليون دولار، وذلك بعد فوز الجواد «أدماير دايتونا» بشوط «ديربي الإمارات»، والجواد «سول راش» بلقب «دبي تيرف»، والجواد «دانون ديسايل» بلقب بطولة «دبي شيماء كلاسيك».

واكتفت الجياد الإماراتية بتحقيق لقبين، الأول بشعار فريق «غودولفين» مع الجواد «دبي فيوتشر» بشوط «كأس دبي الذهبي»، والثاني عن طريق الجواد «دارك سيفرون» لمالكه سلطان علي السبوسي بلقب «دبي غولدن شاهين».

فلورانت جيرو:

. لم أعتقد أنني سأفوز إلا في الـ100 متر الأخيرة من السباق.

. مازلت لا أصدق الانتصار في شوط يجذب كل عام أقوى خيول العالم.

. قدرات الجواد القطري «هت شو» سهّلت المهمة في تجاوز المنافسين.

. الياباني «فوريفر يونغ» كان المرشح الأبرز للقب، لكنه فقد الزخم في المراحل الأخيرة.