شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. استمرار التعادل السلبى بين الزمالك ومودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر التعادل السلبى مسيطرًا على لقاء الزمالك ومودرن سبورت بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى ولم تظهر أي خطورة على جانب الفريقين، وغلب عليها الشد العصبى في منطقة وسط الملعب بسبب الخشونة التي خاض بها اللاعبون اللقاء.

وحاول لاعبو وسط الزمالك امتلاك منطقة وسط الملعب عن طريق الثنائى سيف فاروق جعفر وناصر ماهر ومحمود جهاد وبناء الهجمات من الخلف، قابله دفاع قوى من لاعبى مودرن سبورت الذين حاولوا شن بعض الهجمات على مرمى محمد صبحى دون جدوى.

مع بداية الشوط الثانى سعى الفريقان لتسجيل هدف التقدم، وكثف الزمالك الضغط وسط دفاع قوى من لاعبى مودرن.

وجاء تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد حسام – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: محمود جهاد - سيف فاروق جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: محمد حمدي – ناصر منسي – ناصر ماهر.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وحسام عاشور التقي ومهاب ياسر ومحمد السيد وحازم أسامة وأيمن أمير عبد العزيز وسيدي ندياي.

فيما جاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: أحمد أيمن، علي الفيل، جوناثان نجويم، محمود شعبان

خط الوسط: وليد علي، محمد صبري، أحمد كباكا، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا

هجوم: أرنولد ايبا

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، مصطفى صبحي، فيجيري، علي زعزع، خالد رضا، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان.