شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواجه ثالث المجموعة الرابعة فى مباراة فاصلة للتأهل إلى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر للناشئين في الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما والمقامة في المغرب، وبذلك الفوز تأهلت مصر إلى الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم للناشئين والتي تقام في قطر خلال نوفمبر المقبل.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث برصيد 3 نقاط في المجموعة التي يتصدرها منتخب بوركينا فاسو بـ9 نقاط وجنوب أفريقيا بـ4 نقاط.

وسيلعب منتخب مصر مباراة فاصلة يوم 12 أبريل الجاري مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الرابعة، وسيكون أحد فرق أنجولا أو جمهورية أفريقيا الوسطى أو كوت ديفوار.

وتقدم منتخب الكاميرون في الدقيقة 33 من ضربة جزاء أحرزها اندري ميني، وتعادل منتخب مصر في الدقيقة 43 من ضربة جزاء، كما شهدت أحداث الشوط تعرض مدافع الكاميرون للطرد في الدقيقة 25 للاعب كريس بوندي، وأحرز عبد العزيز الزغبي الهدف الثاني في الدقيقة 66، ليحقق المنتخب ثلاث نقاط مهمة.