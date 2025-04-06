شكرا لقرائتكم خبر عن 21 هدفا حصيلة الجولة الثامنة والعشرين من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة الثامنة والعشرين لدورى المحترفين 21 هدفا فقط في 10 مباريات، أحرز منها 8 أُهداف في الشوط الأول، و13 هدفا في الشوط الثانى، وانتهت 3 مباريات بالتعادل مباراتين بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، هي: ديروط مع المقاولون، وراية مع المصرية للإتصالات ، بينما انتهت مباراة أسوان وبلدية المحلة بالتعادل السلبى.

وشهدت مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دورى المحترفين عدد من المفاجآت، حيث فقد المقاولون العرب نقطتين مهمتين في صراع الصعود بالتعادل مع ديروط بهدف لمثله، فيما واصل وادى دجلة انتصاراته بالفوز على سبورتنج بهدف دون مقابل.

كما حقق أبو قير للأسمدة فوزا غاليا على الترسانة بهدفين نظيفين ليستمر في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 53 نقطة، كما تعادل راية مع وى بهدف لمثله، في الوقت نفسه واصل طنطا سلسلة انتصاراته محققا الفوز الثالث على التوالى برباعية مقابل هدف على حساب الداخلية فى المباراة التى أقيمت بملعب طنطا فى افتتاحية الجولة الثامنة والعشرين من دورى المحترفين.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد أبناء السيد البدوى إلى 29 نقطة ويتقدم خطوة مهمة فى جدول الترتيب ويبتعد خطوة مهمة عن منطقة الخطر بينما تجمد رصيد الداخلية عند 30 نقطة.

وجاءت باقى النتائج على النحو التالى :-

بروكسى 2 - 1 السويس

السكة الحديد 1 - 2 كهرباء الإسماعيلية

المنصورة 1 - 0 بترول أسيوط

لافيينا 0 - 2 القناة

أسوان 0 - 0 بلدية المحلة