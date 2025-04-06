شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يفوز على الكاميرون بأمم أفريقيا.. وينعش آماله فى التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للناشئين الفوز على منتخب الكاميرون 2 / 1 في المباراة التي انطلقت في السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب البشير بمدينة المحمدية، فى الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في النسخة الخامسة عشرة لكأس الأمم الأفريقية التي انطلقت فى المغرب بتاريخ الثلاثين من مارس الماضي وتستمر حتى التاسع عشر من أبريل الجاري، ليحتل المنتخب المصري المركز الثالث برصيد 3 نقاط في المجموعة التي يتصدرها منتخب بوركينا فاسو بـ9 نقاط و جنوب أفريقيا بـ4 نقاط.

تقدم منتخب الكاميرون في الدقيقة 33 من ضربة جزاء أحرزها اندري ميني، وتعادل منتخب مصر في الدقيقة 43 من ضربة جزاء، كما شهدت أحداث الشوط تعرض مدافع الكاميرون للطرد في الدقيقة 25 للاعب كريس بوندي، وأحرز عبد العزيز الزغبي الهدف الثاني في الدقيقة 66، ليحقق المنتخب ثلاث نقاط مهمة.

دخل منتخب الناشئين هذا اللقاء ولا بديل أمامه عن الفوز وحصد نقاط المباراة لإنهاء الدور الأول في المركز الثالث، بعدما خسر أمام جنوب أفريقيا (3 – 4) وبوركينافاسو (1 – 2) في أول جولتين، وذلك من أجل التمسك بحظوظه في التأهل لكأس العالم التي تقام في قطر خلال نوفمبر المقبل إذا ما تمكن من تخطي ثالث المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات ومالي وكوت ديفوار وأنجولا وأفريقيا الوسطى والتي ينتظر نتائجها غدًا.

سبق لمنتخب مصر تحقيق لقب البطولة مرة وحيدة عام 1997 في بوتسوانا بينما حصدها منتخب الكاميرون في نسختي 2003 في إسواتيني و2019 بتنزانيا.

كما سبق أن تأهل "الفراعنة" لكأس العالم في نسختي 1987 في كندا و1997، والمنتخب الكاميروني مرتين أيضاً في نسختي فنلندا 2003 والبرازيل 2019.