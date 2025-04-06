شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانه الأول فى موريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

خاض فريق الأهلي مرانه الأول فى موريتانيا، اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الهلال السوداني بعد غد الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيسبوك فيديو لأول مران للفريق الأحمر في نواكشوط قبل مباراة الهلال:



ويُعقد فى الثانية عشرة ظهر غدٍ الاثنين الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والهلال السَوداني بمقر اتحاد الكرة الموريتاني، للتأكيد على الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وعملية الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

يمثل الأهلي في الاجتماع الفني الكابتن محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، المدير الإداري، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني ووائل محمد، إداري الفريق.

ويخوض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم بتوقيت موريتانيا استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني الثلاثاء المقبل في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.