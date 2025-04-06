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بيراميدز يحدد أسعار تذاكر مباراة الأهلي.. المقصورة بـ 500 جنيه

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بيراميدز يحدد أسعار تذاكر مباراة الأهلي.. المقصورة بـ 500 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد طارق

الأحد، 06 أبريل 2025 07:33 م

أخطر نادي بيراميدز، شركة تذكرتي بأسعار تذاكر مباراة الفريق أمام الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز في السابعة من مساء يوم 12 أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي في ثاني جولات مرحلة حسم الدوري الممتاز.

وحدد بيراميدز أسعار التذاكر على النحو التالي:

* المقصورة الرئيسية 500 جنيه
* الدرجة الأولى 300 جنيه
* الدرجة الثالثة 100 جنيه

ووفقا للسعة الأمنية تحدد 8 آلاف مشجع لكل فريق خلال اللقاء.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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