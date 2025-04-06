شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك ومودرن سبورت بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 07:35 م

ما زال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك ومودرن سبورت بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد حسام – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: محمود جهاد - سيف فاروق جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: محمد حمدي – ناصر منسي – ناصر ماهر.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وحسام عاشور التقي ومهاب ياسر ومحمد السيد وحازم أسامة وأيمن أمير عبد العزيز وسيدي ندياي.

فيما جاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: أحمد أيمن، علي الفيل، جوناثان نجويم، محمود شعبان

خط الوسط: وليد علي، محمد صبري، أحمد كباكا، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا

هجوم: أرنولد ايبا

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، مصطفى صبحي، فيجيري، علي زعزع، خالد رضا، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان