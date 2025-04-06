شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحدد أسعار تذاكر مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أخطر نادي بيراميدز، شركة تذكرتي بأسعار تذاكر مباراة الفريق أمام الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز في السابعة من مساء يوم 12 أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي في ثاني جولات مرحلة حسم الدوري الممتاز.

وحدد بيراميدز أسعار التذاكر على النحو التالي:

* المقصورة الرئيسية 500 جنيه

* الدرجة الأولى 300 جنيه

* الدرجة الثالثة 100 جنيه

ووفقا للسعة الأمنية تحدد 8 آلاف مشجع لكل فريق خلال اللقاء.