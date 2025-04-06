شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على ستاد مالى بتصفيات الدورى الأفريقى للسلة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره ستاد مالى بنتيجة 72-69 بالجولة الثانية بتصفيات نهائيات الدورى الأفريقى لكرة السلة BAL والتى تقام بالمغرب وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى 19 -21 ستاد مالى

الفترة الثانية 37-43 ستاد مالى

الفترة الثالثة 52-54 ستاد مالى

الفترة الرابعة 72 -69 الاتحاد السكندرى

ويقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة التي تضم كلاً من: الفتح الرباطى المغربى، استاد مالى، وريفرز هوبرز النيجيرى.

وفاز الاتحاد السكندرى فى أول مباراة أمام الفتح الرباط المغربى بنتيجة 71-60.

ومن المقرر أن تقام مباريات الاتحاد السكندري بالبطولة كالتالى..

الثلاثاء 8 أبريل الاتحاد وريفرز هوبرز النيجيرى

الخميس 10 أبريل الاتحاد وستاد مالى

السبت 12 أبريل الاتحاد وريفرز هوبرز

الاحد 13 أبريل الاتحاد والفتح الرباط المغربى

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلاً من: على أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد ابو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، كايل فيناليس، دينج دينج، ماجوك دينج، جورج كينج، ماتونج مارويل.