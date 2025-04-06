شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يخطف الأضواء فى كأس عاصمة مصر.. 4 مباريات= 4 انتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، الأضواء فى بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم، بعدما واصل نتائجه المميزة بالفوز على الجونة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى إطار الجولة الرابعة من المسابقة.

4 مباريات = 4 انتصارات

فاز فريق بتروجت على نظيره الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وحقق بتروجت العلامة الكاملة في كأس عاصمة مصر بعد وصوله للنقطة 12 في صدارة مجموعته بينما توقف الجونة عند رصيد 4 نقاط، ثم مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والزمالك رابعاً برصيد نقطة واحدة، وأخيراً يتذيل سموحة الترتيب في المركز الخامس دون نقاط.

بدأ بتروجت دور المحموعات بالفوز على مودرن سبورت بهدف نظيف فى الجولة الأولى، ثم الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية، ثم الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الفوز على الجونة بهدف نظيف اليوم، سجل رشاد المتولي هدف التقدم لبتروجت في الدقيقة 82 من علامة الجزاء بعد احتساب ركلة جزاء نتيجة عرقلة أحمد فاروق لاعب الفريق البترولي من قبل أحمد شوشة لاعب الجونة.