شكرا لقرائتكم خبر عن علي أبو العينين وصيفا لبطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

حقق علي أبو العينين لاعب وادي دجلة، وصافة بطولة مانشستر المفتوحة في الاسكواش، والتي استضافتها مدينة مانشستر الإنجليزية خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 66 ألف دولار.

وخسر علي أبو العينين في المباراة النهائية أمام المكسيكى ليونيل كارديناس بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 2-11, 11-5, 9-11, 11-3, 8-11.

وفي منافسات السيدات فازت سلمى هاني في الدور النهائي على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 9-11, 11-3, 5-11, 11-9، لتتوج باللقب.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 7 لاعبين من مصر جاءوا كالتالي: علي أبو العينين، فريدة محمد، سلمى هاني، هيا علي، مريم متولي، رنا إسماعيل، وناردين جرس.

وانتزع البطل المصري مصطفى عسل، المصنف الثاني عالمياً، صدارة التصنيف العالمي، عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي استضافها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار، منهيا هيمنة علي فرج على قمة التصنيف لأكثر من 90 أسبوعاً متتاليا.

وفاز مصطفى عسل على النيوزلندى بول كول بنتيجة 3-0 فى نهائى البطولة، وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-4, 11-8.