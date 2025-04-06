شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين يمثلون الكاراتيه فى دورة الألعاب العالمية بالصين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 06:58 م

أعلن الاتحاد الدولى للكاراتيه wkf القائمة الكاملة للرياضيين المؤهلين المقرر أن ينافسوا في دورة الألعاب العالمية التى ستقام بالصين خلال العام الجارى.

وتشارك مصر بسبعة مقاعد فى البطولة مقسمة إلى 4 لاعبين و3 لاعبات.

وضمت القائمة كلا من، أدم أحمد أدم، عبد الله ممدوح، يوسف عماد ، طه طارق، نورسين محمد، هدير أحمد عبد المنعم، ومنة شعبان.

وتقام دورة الألعاب العالمية 2025 بالصين خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس المقبل.