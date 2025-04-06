شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025 ، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: أحمد أيمن، علي الفيل، جوناثان نجويم، محمود شعبان

خط الوسط: وليد علي، محمد صبري، أحمد كباكا، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا

هجوم: أرنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، مصطفى صبحي، فيجيري، علي زعزع، خالد رضا، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان

ويحل بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة كأس عاصمة مصر.