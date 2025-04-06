شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. منتخب مصر للناشئين يتعادل مع الكاميرون 1-1 فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكأس بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى المباراة التي انطلقت فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب البشير بمدينة المحمدية، فى الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في النسخة الخامسة عشرة لكأس الأمم الأفريقية التي انطلقت فى المغرب بتاريخ الثلاثين من مارس الماضي وتستمر حتى التاسع عشر من أبريل الجاري.

تقدم منتخب الكاميرون في الدقيقة 33 من ضربة جزاء أحرزها اندري ميني، وتعادل منتخب مصر فى الدقيقة 43 من ضربة جزاء، كما شهدت أحداث الشوط تعرض مدافع الكاميرون للطرد فى الدقيقة 25 للاعب كريس بوندي.



ويدخل منتخب الناشئين هذا اللقاء ولا بديل أمامه عن الفوز وحصد نقاط المباراة لإنهاء الدور الأول في المركز الثالث، بعدما خسر أمام جنوب أفريقيا (3 – 4) وبوركينافاسو (1 – 2) في أول جولتين، وذلك من أجل التمسك بحظوظه في التأهل لكأس العالم التي تقام في قطر خلال نوفمبر المقبل إذا ما تمكن من تخطي ثالث المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات ومالي وكوت ديفوار وأنجولا وأفريقيا الوسطى.

أما المنتخب الكاميروني فيحتاج للفوز أملاً في التأهل لربع النهائي إذا ما خدمته نتيجة لقاء بوركينافاسو وجنوب أفريقيا أو حتى التعادل بأي نتيجة لرفع رصيده إلى نقطتين والبقاء في المركز المؤهل للملحق، بعدما تعادل مع جنوب أفريقيا في الجولة الثانية وخسر في الجولة الافتتاحية أمام بوركينافاسو (1 – 2).

سبق لمنتخب مصر تحقيق لقب البطولة مرة وحيدة عام 1997 في بوتسوانا بينما حصدها منتخب الكاميرون في نسختي 2003 في إسواتيني و2019 بتنزانيا.

كما سبق وتأهل "الفراعنة" لكأس العالم في نسختي 1987 في كندا و1997، والمنتخب الكاميروني مرتين أيضاً في نسختي فنلندا 2003 والبرازيل 2019.