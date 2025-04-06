شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الكرة النسائية داخل الصالات استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية داخل الصالات ، بقيادة نادر رشاد، إقامة معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل الجاري استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التى ينظمها الاتحاد الأفريقي لأول مرة وتستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل، بمشاركة 9 منتخبات هى مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا- السنغال - تنزانيا، ويتأهل منها الأول والثاني فقط لنهائيات كأس العالم بالفلبين في نوفمبر المقبل.

وينتظم فى المعسكر 16 لاعبة، وفضل الجهاز الفنى الاكتفاء بالتدريبات الفنية وعدم خوض مباريات ودية قبل السفر مباشرة تجنبا لحدوث إصابات.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطنى يقع فى مجموعة تضم معه منتخبا أنجولا وغينيا.