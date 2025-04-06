شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ خارج مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بالدورى لعدم الجاهزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج أحمد الشيخ ، لاعب وسط نادى الإسماعيلى، من حسابات تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الدراويش أمام الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط بالدورى.

وتعافى أحمد الشيخ من إصابة الركبة التى أجرح على إثرها عملية جراحية أبعدته عن مباريات الإسماعيلى الموسم الماضى وهذا الموسم، وأنهى برنامجه التأهيلى للتعافى منها ولايزال يحتاج من أسبوع لأسبوعين من أجل الجاهزية الفنية للمشاركة فى المباريات.

وبدأ أحمد الشيخ فى المشاركة فى التدريبات بشكل فردي ثم الدخول مع اللاعبين دون التحامات، وتم وضع برنامج أخيرة للاعب من أجل الاستعانة به فى المباريات المقبلة.

وكان مجلس إدارة النادي الاسماعيلي قد وافق على تعديل لائحة مكافآت المباريات بعد طلب تامر مصطفى المدير الفني للدراويش من أجل تحفيز اللاعبين في المباريات المقبلة.

ويسعى تامر مصطفى لتحفيز اللاعبين من أجل القتال على كل نقطة في مباريات الدورى المقبل لتحسين وضع الفريق في الجدول والابتعاد عن مراكز الهبوط لدورى المحترفين في الموسم المقبل.