شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب السلاح فى بطولة العالم للناشئين والشباب والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب، التي تقام فى الصين خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل الجاري.

وضمت قائمة الناشئين تحت 20 سنة كلًا من: إسلام أسامة، يوسف شامل، محمود السيد، فؤاد غريب، بينما يمثل مصر في فئة الشباب تحت 17 سنة الثنائي يوسف محروس ويونس أبو هاشم.

وفي منافسات الناشئات، تشارك مصر بقائمة ناشئات تحت 20 سنة تضم: فرح محفوظ، سلمى الشيخ، فريدة مراد، فريدة أبو هاشم، فيما جاءت قائمة الشابات تحت 17 سنة مكونة من: فريدة أبو هاشم، جنى السيد سامي، فريدة مراد.

ويتولى قيادة الجهاز الفني الدكتور السيد سامي كمدير فني، ويعاونه الكابتن إسلام جمال، فيما يترأس البعثة الكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويعاونه المهندس أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويضم الطاقم الطبي كلًا من الدكتور أحمد عبد الغني (علاج طبيعي)، والدكتورة غادة عاطف (تأهيل حركي)، إلى جانب الدكتور أيمن غنيم في منصب المدير الإداري.

ويخوض المنتخب البطولة بطموحات كبيرة في ظل تواجد عدد من لاعبيه ضمن المصنفين الأوائل عالميًا، حيث يحتل محمود السيد المركز الرابع برصيد 99 نقطة، ويليه يوسف شامل في المركز السادس بـ80 نقطة، ثم إسلام أسامة في المركز الثامن بـ79 نقطة.