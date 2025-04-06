شكرا لقرائتكم خبر عن أساسيّو الزمالك يخوضون تدريبات استشفائية استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض اللاعبون الأساسيون لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الذين تم استبعادهم من مواجهة مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر، تدريبات استشفائية تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، استعدادًا للقاء العودة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، يوم الأربعاء المقبل في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكان بيسيرو قرر عدم الاعتماد على الأساسيين فى مواجهة مودرن سبورت خوفًا من الإجهاد، وهم محمد عواد - حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق - عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - مصطفى شلبي – سيف الجزيري، أحمد مصطفى زيزو.

ويواجه الزمالك مودرن سبورت فى السابعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.

وجاء تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد حسام – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: محمود جهاد - سيف فاروق جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: محمد حمدي – ناصر منسي – ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وحسام عاشور التقي ومهاب ياسر ومحمد السيد وحازم أسامة وأيمن أمير عبد العزيز وسيدي ندياي.

