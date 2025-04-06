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ختام المرحلة الأولى لمعسكر الحكام بتدريبات عملية واختبار فيديو

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  • ختام المرحلة الأولى لمعسكر الحكام بتدريبات عملية واختبار فيديو 1/5
  • ختام المرحلة الأولى لمعسكر الحكام بتدريبات عملية واختبار فيديو 2/5
  • ختام المرحلة الأولى لمعسكر الحكام بتدريبات عملية واختبار فيديو 3/5
  • ختام المرحلة الأولى لمعسكر الحكام بتدريبات عملية واختبار فيديو 4/5
  • ختام المرحلة الأولى لمعسكر الحكام بتدريبات عملية واختبار فيديو 5/5

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القاهرة - سامية سيد - محمد مراد و حاتم رضا

الأحد، 06 أبريل 2025 06:14 م

تواصل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز تنفيذ برنامج رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام فى اليوم الثانى للمعسكر المغلق لتطوير مستوى حكام الساحة والمساعدين وحكام تقنية الفيديو لدورى القسم الأول والذى يستمر حتى العاشر من إبريل الجاري بمركز المنتخبات الوطنية.

واختُتمت اليوم المرحلة الأولى من المعسكر بمشاركة 35 حكمًا وشهد البرنامج محاضرات نظرية واختبار فيديو لكل الحكام، ثم تم تقسيمهم إلى مجموعتين بالتبادل على مدار اليوم.. الأولي أدت تدريبًا عمليًا داخل الملعب وركز فيها أوسكار وأعضاء اللجنة على التحركات وتمركز المساعدين، والثانية أدت تدريبًا عمليًا على جهاز محاكاة الحالات التحكيمية (السيموليتر).

وأعطي أوسكار رويز تعليمات للحكام بضرورة الاهتمام بتوقيت اتخاذ القرارات وعدم التردد وضرورة التعاون بين حكم الساحة والمساعدين وغرفة الـVAR.

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أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام

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لجنة الحكام

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اختبارات لجنة الحكام
 

e9565b17-8d32-458f-97f1-b1d3e799e82aحكام الدوري الممتاز

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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