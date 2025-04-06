شكرا لقرائتكم خبر عن كريم التركي وإبراهيم القباني يتأهلان لدور الـ 16 ببطولة العالم لناشئي الإسكواش تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 06:10 م

أسفرت نتائج اليوم الأول من بطولة العالم لناشئي الاسكواش تحت 23 سنة، عن فوز كل من اللاعب كريم التركي واللاعب إبراهيم القباني في أولى مبارياتهم في بطولة العالم تحت 23 سنة بباكستان وتأهلهم لدور 16.

وفاز اللاعب كريم على التركي على نظيره الأمريكي Hao Cui بنتيجة اشواط 3 / 0.

ثم فاز اللاعب ابراهيم القباني على اللاعب البولندي Leon Krysiak بنتيجة أشواط 3 / 1.

وتبدأ غداً منافسات السيدات للاعباتنا فيروز ابو الخير وملك خفاجي في دور الـ16.

وتتكون البعثة المصرية المشاركة في البطولة من كل من: يوسف العبد عضو الاتحاد ورئيس للبعثة، باسم مكرم مدير فني، الدكتور محمد زايد أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: إبراهيم القباني، كريم التركي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي والتي ستلحق بالبعثة في باكستان قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

تضم قرعة البطولة، بطولة فردية للرجال تضم 32 لاعبًا، وبطولة فردية للسيدات تضم 22 لاعبة.

تضم البطولة نخبة من ألمع مواهب الاسكواش في العالم ممن تبلغ أعمارهم 22 عامًا فأقل، وتمثل حلقة وصل بين بطولة العالم للاسكواش للناشئين وعالم الاسكواش الاحترافي.

ويحصل الفائز ببطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة على التأهل التلقائي إلى بطولة العالم للاسكواش بالإضافة إلى حصة الأسد من جائزة مالية قدرها 60 ألف دولار أمريكي.