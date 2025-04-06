الامارات | الإمارات تتصدر بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مساء اليوم منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، التي أقيمت على مدار 3 أيام في صالة شباب الأهلي بدبي، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات، ما أتاح للمشاركين الفرصة للتنافس بأعلى المستويات، واكتساب النقاط في التصنيف الدولي السنوي المعتمد من الرابطة.

وشهدت البطولة التي تُعد إحدى المحطات الرئيسية في موسم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، منافسات قوية بين أبرز اللاعبين، في أجواء رياضية مثالية، وسط حضور جماهيري كبير.

وتمكنت أكاديمية "كوماندو جروب" من حصد المركز الأول في الترتيب العام، وتلتها أكاديمية "MOD " في المركز الثاني، بينما جاء نادي الجزيرة في المركز الثالث. أما على صعيد الدول، فقد حافظت دولة الإمارات على صدارتها في الترتيب العام، متقدمة على البرازيل التي حلّت في المركز الثاني، وكولومبيا في المركز الثالث.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو يوسف عبدالله البطران: "حققت جولة دبي الدولية مجموعة من المكاسب وفي مقدمتها مواصلة ترسيخ ريادة الدولة العالمية في رياضة الجوجيتسو ومكانتها كوجهة استثنائية تستقطب الأبطال من جميع أنحاء العالم. ونجحت هذه الجولة في استضافة نخبة من أقوى الرياضيين الدوليين من أصحاب الأحزمة المتقدمة، وقدّمت منافسات رفيعة المستوى أسعدت الجماهير وألهبت حماسهم".

وأضاف: "ما لمسناه من أداء قوي للاعبين الإماراتيين خلال أيام البطولة يدعو للفخر، حيث سجلوا حضوراً مميزاً في جميع الفئات واعتلوا منصات التتويج. وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التزامهم، وتفانيهم وتضحياتهم، والدعم الكبير الذي يتلقونه من الاتحاد والأندية والأكاديميات التي تلعب دوراً مؤثراً في بناء جيل يواكب تطلعات وآمال قيادة وشعب الإمارات".

وعبّر فراج العولقي، المتوَّج بالميدالية الذهبية في وزن 94 كجم، عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن دعم عائلته، ذات الجذور الرياضية، كان الدافع الأكبر له لتحقيق هذا الفوز، حيث يمارس هو و إخوته الرياضة ولهم إنجازات كبيرة فيها. وقال: "الفوز اليوم يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة لي، لأنني أمثل عائلة تعشق الرياضة وتؤمن بثقافة التميز. إخوتي كانوا دائمًا مصدر إلهام لي، وشجعوني على الالتزام والتطوير المستمر. هذه الذهبية محطة في طريق طويل أطمح خلاله إلى رفع علم بلادي في أكبر البطولات، خصوصًا وأن موسم الجوجيتسو لا يزال مستمرًا، وأنا في أتم الاستعداد لتقديم الأفضل، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق المزيد من الإنجازات٠.

وبعد غياب استمر 6 أشهر بسبب إصابة في الرباط الصليبي، نجح البطل الإماراتي سلطان جبر في الفوز بذهبية وزن 69 كجم ، حيث عبر عن سعادته بهذا الفوز قائلاً: "أعود اليوم إلى بساط المنافسة من بوابة نزالات المحترفين في بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وأشعر بفخر كبير لتحقيق الذهبية في بطولة دبي الدولية. فترة التوقف كانت صعبة، لكنها منحتني فرصة لإعادة بناء نفسي من جديد، من خلال برنامج تأهيلي وتدريبي مكثف بالتعاون مع الكادر الفني والطبي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو ونادي الوحدة، الذين كان لهم دور كبير في عودتي القوية".

وتابع: "خضت 3 نزالات قوية في اليوم الختامي وتمكنت من حسمها جميعاً بالإخضاع، وهو ما يؤكد أنني عدت بجاهزية عالية وثقة كبيرة. هذا الإنجاز يمثل نقطة انطلاق جديدة بالنسبة لي، ويمنحني دافعاً أكبر لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الألقاب باسم النادي والمنتخب الوطني".

وتُعد هذه البطولة محطة جديدة في مسيرة الرابطة نحو نشر وتعزيز رياضة الجوجيتسو إقليميًا ودوليًا، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع رياضي متكامل وداعم للمواهب.