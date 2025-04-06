شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم الجونة بهدف ويحقق العلامة الكاملة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق بتروجت على نظيره الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.



وسجل رشاد المتولي هدف التقدم لتروجت في الدقيقة 82 من علامة الجزاء بعد احتساب ركلة جزاء نتيجة عرقلة أحمد فاروق لاعب الفريق البترولي من قبل أحمد شوشة لاعب الجونة.



وحقق بتروجت العلامة الكاملة في كأس عاصمة مصر بعد وصوله للنقطة 12 في صدارة مجموعته بينما توقف الجونة عند رصيد 4 نقاط، ثم مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والزمالك رابعاً برصيد نقطة واحدة، وأخيراً يتذيل سموحة الترتيب في المركز الخامس دون نقاط.