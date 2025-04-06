شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى هاني تتوج ببطولة مانشستر للاسكواش بعد الفوز على جورجينا كيندي والان مع تفاصيل الخبر

توجت البطلة المصرية سلمى هاني ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة مانشستر الإنجليزية خلال الفترة بين 2 إلى 6 إبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 66 ألف دولار.

وفازت سلمى هاني في الدور النهائي على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 9-11, 11-3, 5-11, 11-9.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 7 لاعبين من مصر جاءوا كالتالي: علي أبو العينين، فريدة محمد، سلمى هاني، هيا علي، مريم متولي، رنا إسماعيل، وناردين جرس.

وانتزع البطل المصري مصطفى عسل، المصنف الثاني عالمياً، صدارة التصنيف العالمي، عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي استضافها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار، منهيا هيمنة علي فرج على قمة التصنيف لأكثر من 90 أسبوعاً متتاليا.

وفاز مصطفى عسل على النيوزلندى بول كول بنتيجة 3-0 فى نهائى البطولة، وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-4, 11-8.