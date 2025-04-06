شكرا لقرائتكم خبر عن 13 أبريل انطلاق مجمعة تحديد بطل دوري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 05:34 م

أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد الأندية بموعد مجمعتي تحديد بطل دوري سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2024–2025 ، وتنطلق المجمعة الأولي أيام 13,،14,15 أبريل، بينما تقام المجمعة الثانية 21,22,23 أبريل.

وجاء الجدول كالتالي:

ويختتم دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2024- 2025 يوم 8 إبريل الجاري بمواجهة الأهلى و الزمالك و التى تم تقديمها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 والمحدد له يوم 11 أبريل الجاري.

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كل من سبورتنج مع الأهلي، والشمس مع البنك الأهلي، وسموحة مع طلائع الجيش، والزمالك مع الزهور.