شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يرفض وديات التصنيف الأول أفريقياً فى يونيو لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني لمنتخب مصر عروضاً من شركات تسويق لمواجهة منتخبات التصنيف الأول في أفريقيا وديًا، وكذلك المنتخبات التى تتصدر مجموعاتها فى تصفيات كأس العالم، في معسكر يونيو المقبل.

ويرجع قرار الجهاز الفني فى ظل غموض مشاركة لاعبي الأهلي في المعسكر المقبل، حيث يرتبط الفريق بمعسكر تحضيري استعدادا لكأس العالم للأندية، وكذلك موقف المحترفين المحتمل غيابهم عن المعسكر إما للراحة أو للمشاركة في نفس الحدث أيضا على غرار عمر مرموش.



وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر انطلاق معسكر الفراعنة المقبل في الثاني من يونيو المقبل ويتخلله مباراتان وديتان.



وعزز المنتخب الوطنى صدارة جدول مجموعته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة برصيد 16 نقطة بعد فوزه على سيراليون بهدف مقابل لا شىء، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.



يذكر أن منتخب مصر فاز على إثيوبيا خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت بدولة المغرب بهدفين نظيفين، واستكمال مسيرته بالفوز الثلاثاء الماضي على سيراليون بهدف مقابل لا شيء.



بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.