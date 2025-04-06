شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل يجتمع بالأجهزة الفنية للمنتخبات لمناقشة ارتباطات المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علاء نبيل، المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا اليوم مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، وتحت 18 سنة، الذى يتولى تدريبه وائل رياض، والناشئين تحت 16 سنة، بقيادة حسين عبداللطيف، بحضور فتحي نصير، مدير تطوير القطاعات، وذلك لبحث المعسكرات التدريبية وشرح استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة هانى أبو ريدة للمرحلة المقبلة وتحديد سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية.

ويستعد منتخب الشباب لنهائيات الأمم الإفريقية بالقاهرة، بينما يستعد منتخبا الناشئين لخوض تصفيات الأمم الأفريقية.

وتقرر خلال الاجتماع، انطلاق معسكر منتخب الشباب يوم 15 أبريل الحالي، عقب نهاية بطولة الجمهورية بـ48 ساعة، ويستمر حتى انطلاق البطولة بمصر يوم 27 أبريل الحالي وحتى 16 مايو المقبل، حيث يقع المنتخب ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه: جنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا.

ويبحث علاء نبيل مع وائل رياض إقامة معسكر للمنتخب الوطنى تحت 18 سنة، واستقر القرار على بدء التجمع الأول على مرحلتين خلال الفترة من 20 إلى 30 من الشهر الحالي، لتحديد القوام العام للفريق قبل بدء مرحلة التصفية.

ووافق المدير الفنى للاتحاد على إقامة معسكر للمنتخب الوطني تحت 16 سنة خلال الفترة من 13 إلى 19 أبريل الحالي، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد على مشاركته فى بطولة زد الدولية، التى ستقام بالقاهرة بمشاركة 6 أندية عربية وأوروبية وإفريقية مواليد 2008 خلال الفترة من 16 إلى 19 من نفس الشهر.